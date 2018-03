Turkusowa organizacja, bo o niej mowa, to wg. Prof. Andrzeja Blikle model organizacji, który charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością. Zawdzięcza ją odrzuceniu większości zdawałoby się nienaruszalnych zasad korporacyjnego porządku: budżetów rozumianych jako kontrakty, premii i prowizji, hierarchicznej struktury kierowniczej, wydawania poleceń, współzawodnictwa itp. W ten sposób rodzą się organizacje, które za główny cel postawiły sobie stworzenie firmy, w której ludzie będą szczęśliwi.



Członkowie Kreatywnej Konspiracji - grupy kreatywnej wewnątrz Future City - spotkali się z czołowymi ekspertami, którzy wdrożyli model "Turkusu" w dziesiątkach organizacji w Polsce i Europie. Spotkanie, które odbyło się w siedzibie Raiffeisen banku, przyciągnęło ponad 30 przedsiębiorców i pracowników korporacji. Spotkanie składało się w połowie z części teoretycznej, a w połowie z praktycznego networkingu, czyli rozmów między uczestnikami i wymiany informacji.

Wyniesiona ze spotkania lekcja jest prosta: same pieniądze nie są w stanie dać pełnej satysfakcji życiowej, o ile w miejscu pracy nie można być w pełni sobą. Przyszłość rysuje się kolorowo przed firmami, które będą w stanie swój model organizacji dostosować do wartości pokolenia millenialsów, którzy sceptycznie podchodzą do hierarchicznych modeli zarządzania opartych o "kij i marchewkę".



Zdolni i chcący się rozwijać uczniowie wrocławskich techników i liceów biorą udział w specjalnym projekcie, w ramach którego pobudzając kreatywność zdobywają doświadczenie przydatne na rynku pracy. Interdyscyplinarne drużyny złożone z osoby medialnej ("Media Hipster"), zarządczej ("Big Boss") i informatycznej ("Hacker") rozwiązują problemy wybranych małych film i organizacji w mieście dzięki wsparciu mentorów i ekspertów.