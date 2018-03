Młodzi kreatywni z Wrocławia na spotkaniu z Michałem Koziołkiem

Michał Koziołek trafił na listę "30 Kreatywnych Wrocławia" m.in. za skonstruowanie „Nowej Warszawy”, czyli supernowoczesnego samochodu za 1,5 mln zł. Mimo tego, że śpi tylko po 3 godziny dziennie, ma jeszcze czas by inspirować szkolną młodzież swoim doświadczeniem wyniesionym z krętych ścieżkek życia zabarwionych ogromną pasją do rysunku.

Najnowszym wyróżnikiem Michała są koszulki z nadrukami autorskich rysunków samochodów. Ludzie z całego świata zwracają się z prośbą o narysowanie ukochanego pojazdu, który mogliby oprawić sobie w ramkę. Członkowie Kreatywnej Konspiracji mogli skorzystać z jego doświadczenia, by udoskonalić projekt ubrań, które mają wyróżniać z tłumu twórcze osoby.

W spotkaniu uczestniczyli Media Hipsterzy, specjalny dział Kreatywnej Konspiracji, międzyszkolnej inicjatywy na rzecz pobudzania kreatywności we Wrocławiu. W ramach kompletowania doświadczeń do CV uczniowie pomagają pod okiem mentorów w rozwiązywaniu wrocławskich problemów społecznych.

Wszystko po to, by pokonać Antykreatora, czyli tajemniczą siłę, która sprawia, że ludzie porzucają swoje marzenia. Jest to możliwe dzięki wsparciu doradców kariery oraz najlepszych wrocławskich specjalistów z dziedziny informatyki, mediów i zarządzania.