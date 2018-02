Nazwa "Future City" nawiązuje do koncepcji miasta tworzonego przez młode i kreatywne osoby. Z kolei fabuła gry, chodź inspirowana jest “Rokiem 1984” Orwella, to osadzona jest w nieokreślonej przyszłości, w której wszelkie przejawy kreatywności w społeczeństwie są zakazane, a ludzkość oddała się biernej konsumpcji. Istnieje jednak tajna organizacja, "Kreatywna Konspiracja" (KK), która werbuje młodzież z naszych czasów, by uchronić świat przed "Dniem Pogrzebu Myśli".



Omawiając założenia projektu, organizatorzy odnieśli się do powszechnie już przyjętego poglądu, że przemysły kreatywne, to "paliwo rakietowe" ekonomii, napędzające rozwój społeczno-gospodarczy także we Wrocławiu, który do 2030 r. ma ambicję stać się miastem kreatywnym.



Autor projektu, Mateusz Jarosiewicz podkreślił, że zajmując się wyłącznie teorią i jej aplikacją w warunkach szkolnych młodzi ludzie tracą coś bardzo cennego - możliwość doświadczania, czym w rzeczywistości są zawody, do których zdobędą kwalifikacje w toku nauki w szkole.

Do inicjatywy zostały zaproszone organizacje i firmy zajmujące się szeroko rozumianą kreatywnością i twórczością cyfrową, takie jak Liga Niezwykłych Umysłów, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Dąbie, FEPS, Rebel Campus, Rewitalizacja Wrocławska i Michał Koziołek Design.

Uczniowie mogą zgłaszać swój udział w rekrutacji do projektu do 28 lutego pisząc list motywacyjny na adres: doradcyprzyszlosci@gmail.com a także wykonując ​zadanie dostępne pod kodem: 8888 w aplikacji “Badge Wallet” dostępnej w App Store i Play Market